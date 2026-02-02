На Украине отключают неверифицированные терминалы Starlink для борьбы с дронами

«Отставить панику. Превышение скорости в 90 километров в час необходимо на две минуты и только тогда дает блокировку и возврат в работу после ребута. Соответственно, выиграют те, у кого лучше комета. Которая может привести дрон к цели и включить Starlink на финальном этапе. Большая часть сценариев поражения глубин [Украины] не пострадают, просто станет чуть менее удобно», — утверждает автор публикации.