Трамп хочет решить финансовые трудности ООН, взыскав долги по взносам

Президент США Дональд Трамп предложил себя в качестве коллектора для взыскания задолженностей по взносам в ООН. Об этом он заявил изданию Politico.
«Если бы они пришли к Трампу и сказали ему, я бы заставил всех заплатить, так же, как я заставил платить НАТО», — сказал политик. При этом американский лидер не уточнил, намерен ли Вашингтон погасить собственный долг перед всемирной организацией.
Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил письмо всем государствам — членам организации, в котором предупредил о серьезных финансовых рисках. В документе говорится, что ООН может уже в июле столкнуться с финансовым коллапсом из-за неполных и несвоевременных взносов со стороны стран-участниц.
Ранее стало известно, что Вашингтон задолжал ООН более трех миллиардов долларов и является крупнейшим должников Организации.
Тем временем с момента вступления Дональда Трампа на должность президента, госдолг США прирос на 2,25 трлн долларов. Рекордная цифра в 38,5 трлн превзошла показатели как президента Джо Байдена, так и его предшественника Барака Обамы.