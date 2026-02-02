Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп хочет решить финансовые трудности ООН, взыскав долги по взносам

Президент США готов выбивать долги с других стран, но не упоминает о долге США.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп предложил себя в качестве коллектора для взыскания задолженностей по взносам в ООН. Об этом он заявил изданию Politico.

«Если бы они пришли к Трампу и сказали ему, я бы заставил всех заплатить, так же, как я заставил платить НАТО», — сказал политик. При этом американский лидер не уточнил, намерен ли Вашингтон погасить собственный долг перед всемирной организацией.

Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил письмо всем государствам — членам организации, в котором предупредил о серьезных финансовых рисках. В документе говорится, что ООН может уже в июле столкнуться с финансовым коллапсом из-за неполных и несвоевременных взносов со стороны стран-участниц.

Ранее стало известно, что Вашингтон задолжал ООН более трех миллиардов долларов и является крупнейшим должников Организации.

Тем временем с момента вступления Дональда Трампа на должность президента, госдолг США прирос на 2,25 трлн долларов. Рекордная цифра в 38,5 трлн превзошла показатели как президента Джо Байдена, так и его предшественника Барака Обамы.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше