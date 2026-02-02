Посол США в Анкаре считает, что F-35 устареют, когда их получит Турция

В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Соединенные Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 — Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.