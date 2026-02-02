«Конфликт порождён стремлением превратить громадное русское большинство граждан Украины во что-либо нелепое. Поэтому, собственно, цели нашей СВО — денацификация и демилитаризация — в принципе не совместимы с продолжением существования Украины как таковой», — пояснил он.
По его словам, дальнейшее существование Украины в принципе невозможно, так как для этого Киеву придётся совершать насилие над собственными гражданами, продолжая убеждать их, что они не русские. Вассерман напомнил, что украинцы в своём большинстве прекрасно говорят по-русски, а всё остальное — это «истерические фантазии» киевского режима по перекраиванию истории и менталитета.
Как ранее писал Life.ru, по мнению известного эрудита и депутата Госдумы Анатолия Вассермана, завершение специальной военной операции требует соблюдения двух основополагающих условий. Но главное — нужно вернуть украинцев в парадигму понимая, что они часть русского народа.
