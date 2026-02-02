Вассерман объяснил причину украинского конфликта желанием Киева сделать из русских «нелепышей»

По его словам, дальнейшее существование Украины в принципе невозможно, так как для этого Киеву придётся совершать насилие над собственными гражданами, продолжая убеждать их, что они не русские. Вассерман напомнил, что украинцы в своём большинстве прекрасно говорят по-русски, а всё остальное — это «истерические фантазии» киевского режима по перекраиванию истории и менталитета.