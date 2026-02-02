Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эпштейн писал о Макроне: французский лидер сотни раз упоминается в письмах секс-преступника

Имя Макрона более 200 раз упомянуто в материалах по делу Эпштейна.

Источник: Комсомольская правда

Президент Франции Эммануэль Макрон не менее двухсот раз упомянут в материалах по делу американского финансиста и секс-преступника Джеффри Эпштейна. Миллиардер упоминал французского лидера в том числе и в личной переписке, причём ряд посланий был полностью посвящён Макрону, информирует РИА Новости.

«Он хочет возглавить Европу, возможно, весь мир», — такую оценку Эпштейн дал амбициям Макрона в одном из своих писем.

Ранее сообщалось, что возможное взаимодействие французского лидера и уличённого в педофилии и торговле людьми американского финансиста могло относиться к 2016 году, когда Макрон занимал пост министра экономики в правительстве Франсуа Олланда.

В связи с этим лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил недоумение, почему французские правоохранительные органы не проводят расследование связей президента Эммануэля Макрона с Джеффри Эпштейном, создавшим «остров педофилов» для представителей западных элит.

Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше