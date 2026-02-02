Президент Франции Эммануэль Макрон не менее двухсот раз упомянут в материалах по делу американского финансиста и секс-преступника Джеффри Эпштейна. Миллиардер упоминал французского лидера в том числе и в личной переписке, причём ряд посланий был полностью посвящён Макрону, информирует РИА Новости.
«Он хочет возглавить Европу, возможно, весь мир», — такую оценку Эпштейн дал амбициям Макрона в одном из своих писем.
Ранее сообщалось, что возможное взаимодействие французского лидера и уличённого в педофилии и торговле людьми американского финансиста могло относиться к 2016 году, когда Макрон занимал пост министра экономики в правительстве Франсуа Олланда.
В связи с этим лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил недоумение, почему французские правоохранительные органы не проводят расследование связей президента Эммануэля Макрона с Джеффри Эпштейном, создавшим «остров педофилов» для представителей западных элит.