Axios: США дали Ирану сигнал о готовности к переговорам

Втреча может состояться в течение недели. Посредники рассчитывают, что прямые консультации между Вашингтоном и Тегераном помогут снизить напряжённость и предотвратить возможный военный конфликт в регионе. Возможность переговоров подтвердили и в США. Один из американских чиновников сообщил, что встреча представителей двух стран в Турции действительно рассматривается как реальный сценарий.