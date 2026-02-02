Axios: США дали Ирану сигнал о готовности к переговорам

Власти Турции, Египта и Катара в срочном режиме работают над организацией встречи спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с представителями Ирана. Переговоры планируют провести в Анкаре уже в ближайшие дни. Источники портала из числа чиновников стран-организаторов отметили, что процесс подготовки активно продвигается.
«Дело продвигается. Мы делаем всё, что в наших силах», — заявил собеседник Axios.
Втреча может состояться в течение недели. Посредники рассчитывают, что прямые консультации между Вашингтоном и Тегераном помогут снизить напряжённость и предотвратить возможный военный конфликт в регионе. Возможность переговоров подтвердили и в США. Один из американских чиновников сообщил, что встреча представителей двух стран в Турции действительно рассматривается как реальный сценарий.
«Администрация Трампа по различным каналам сообщила Ирану, что она готова к проведению встречи для заключения сделки», — подчеркнул источник из числа должностных лиц США.
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп заявил о планах начать переговоры с Ираном и выразил надежду на «позитивный результат». При этом он напомнил о переброске крупной американской флотилии в регион.
