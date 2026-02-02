В Германии начинается крупнейшая забастовка на общественном транспорте

С помощью забастовок профсоюз намерен усилить давление на работодателей во всех 16 федеральных землях в текущем раунде переговоров. Ver.di, среди прочего, требует сокращения суммарного рабочего времени в неделю и продолжительности смен, увеличения перерывов для отдыха, а также более высоких надбавок за выход на ночную и смену или в выходные.