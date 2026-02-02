Трамп предложил свой метод решения долгового кризиса в ООН

При этом американский лидер не уточнил, планирует ли администрация погашать многомиллиардный долг самих Соединённых Штатов, который, по данным, превышает три миллиарда долларов и является крупнейшим в организации.
Также, комментируя слухи о возможном переносе главного офиса ООН из Нью-Йорка, Трамп отверг такую возможность, заявив, что ООН не покинет США, поскольку обладает огромным потенциалом.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация столкнулась с угрозой «неминуемого финансового коллапса», поскольку страны не платят взносы. Эта ситуация создаёт реальную угрозу реализации ключевых программ и планов ООН. Сам Гутерриш предупреждает, что в самом ближайшем будущем положение дел продолжит стремительно ухудшаться.