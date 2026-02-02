Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп предложил свой метод решения долгового кризиса в ООН

Президент США Дональд Трамп заявил, что смог бы решить финансовые проблемы Организации Объединённых Наций, принудив страны-члены выплатить задолженности по взносам. В интервью изданию Politico он провёл параллель со своей политикой в отношении НАТО, отметив, что заставил бы всех заплатить, если бы к нему обратились за помощью.

При этом американский лидер не уточнил, планирует ли администрация погашать многомиллиардный долг самих Соединённых Штатов, который, по данным, превышает три миллиарда долларов и является крупнейшим в организации.

Также, комментируя слухи о возможном переносе главного офиса ООН из Нью-Йорка, Трамп отверг такую возможность, заявив, что ООН не покинет США, поскольку обладает огромным потенциалом.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация столкнулась с угрозой «неминуемого финансового коллапса», поскольку страны не платят взносы. Эта ситуация создаёт реальную угрозу реализации ключевых программ и планов ООН. Сам Гутерриш предупреждает, что в самом ближайшем будущем положение дел продолжит стремительно ухудшаться.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше