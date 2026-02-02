Трамп предложил свой метод решения долгового кризиса в ООН

Президент США Дональд Трамп заявил, что смог бы решить финансовые проблемы Организации Объединённых Наций, принудив страны-члены выплатить задолженности по взносам. В интервью изданию Politico он провёл параллель со своей политикой в отношении НАТО, отметив, что заставил бы всех заплатить, если бы к нему обратились за помощью.