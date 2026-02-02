МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Попытки завоевать Россию дважды в истории становились причинами распада объединенной Европы, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
«Европа была единой при Наполеоне Бонапарте. Отчасти Наполеон безрассудно упустил возможность объединения и лидерство в России. В следующий раз Европа объединилась при Адольфе Гитлере, но он тоже вторгся в Россию и упустил свой шанс. Иными словами, если у вас нет фигуры, которая могла бы распоряжаться всеми ресурсами хотя бы одной из стран и, эффективно объединяя остальные страны, принуждать их к союзу, а затем использовать их в унисон, то единства в Европе не будет», — отметил он.
При этом Макгрегор выразил скепсис в отношении будущего Европы при сохранении политики, реализуемой сегодня лидерами ЕС.
«Европейцы были готовы сотрудничать и подчиняться США, потому что их приводила в ужас сама мысль, что им придется подчиняться другому европейцу. Эти мелкие склоки и ненависть были своего рода оправданием того, что США делали то, что хотели, а не то, что было в их интересах. Ситуация безнадежная. Пока поколение беспомощных европейских глобалистов не уйдет с политической арены, я не думаю, что что-то изменится», — добавил аналитик.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.