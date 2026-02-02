«Ситуация безнадежная». В США рассказали об ужасе на Западе из-за России

«Европа была единой при Наполеоне Бонапарте. Отчасти Наполеон безрассудно упустил возможность объединения и лидерство в России. В следующий раз Европа объединилась при Адольфе Гитлере, но он тоже вторгся в Россию и упустил свой шанс. Иными словами, если у вас нет фигуры, которая могла бы распоряжаться всеми ресурсами хотя бы одной из стран и, эффективно объединяя остальные страны, принуждать их к союзу, а затем использовать их в унисон, то единства в Европе не будет», — отметил он.