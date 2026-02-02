ВОЗ обсудит последствия выхода США

Как отмечается в рабочем документе встречи, «устав ВОЗ прямо не предусматривает выхода государства-члена из организации». Также сообщается, что США «еще не выполнили свои финансовые обязательства ни за год, в котором было направлено уведомление (2025), ни за год, в котором планируется выход из ВОЗ (2026), и имеют непогашенную задолженность за предыдущий год (за 2024)».