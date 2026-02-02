ВОЗ обсудит последствия выхода США

ЖЕНЕВА, 2 фев — РИА Новости. В Женеве начинается 158-я сессия исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения, на которой страны в том числе обсудят вопрос последствий выхода США из организации.
Соединенные Штаты сообщили о выходе из ВОЗ 22 января — ровно через год после того, как исполнительный указ президента Дональда Трампа запустил этот процесс. В офисе генсека ООН заявляли, что США не «больше не участвуют в работе ВОЗ».
Сессия Исполнительного совета ВОЗ, который отвечает за реализацию решений и политики Всемирной ассамблеи здравоохранения, продлится со 2 по 7 февраля.
В повестку встречи войдут, среди прочего, обсуждение выхода из организации двух стран — Аргентины и США. Аргентина ранее уведомила ВОЗ о выходе с 17 марта 2025 года, США — с 22 января 2026 года.
Как сообщил журналистам официальный представитель ВОЗ в Женеве Тарик Жазаревич, конкретной даты обсуждения выхода США не назначено, это будет зависеть от решения стран.
Как он сообщал ранее, государства должны обсудить целый ряд тем, связанных с выходом из организации США, ее крупнейшего донора. Это, в том числе, вопрос бюджетных ресурсов с учетом того, что США еще не выплатили взносы в полном объеме.
Как отмечается в рабочем документе встречи, «устав ВОЗ прямо не предусматривает выхода государства-члена из организации». Также сообщается, что США «еще не выполнили свои финансовые обязательства ни за год, в котором было направлено уведомление (2025), ни за год, в котором планируется выход из ВОЗ (2026), и имеют непогашенную задолженность за предыдущий год (за 2024)».
Агентство Блумберг ранее сообщало, что США имеют долг перед ВОЗ в размере около 260 миллионов долларов.
В начале января генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил сожаление в связи с решением США покинуть организацию. По его словам, оно «ставит под угрозу безопасность США и всего остального мира». Он выразил надежду, что США в будущем пересмотрят это решение.
ВОЗ, комментируя заявления Вашингтона о причинах выхода из организации, также отвергла обвинения Вашингтона в отсутствии беспристрастности в ее работе и критику ее действий во время пандемии коронавируса.
На предстоящей сессии члены ВОЗ также обсудят реформу управления организацией, вопросы финансирования и исполнения программного бюджета, включая процесс определения приоритетов и перераспределения ресурсов в будущем году.
Члены ВОЗ также обсудят реформу глобальной архитектуры здравоохранения и проекты резолюций, предложенные государствами.
Генеральный директор представит доклады о работе ВОЗ в чрезвычайных ситуациях, в том числе о реагировании в 2025 году на 43 чрезвычайные ситуации в области здравоохранения в 74 странах и территориях. Отдельное внимание будет уделено состоянию здоровья граждан на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим.
В повестку дня также будут включены доклады о профилактике и контроле неинфекционных заболеваний, психическом здоровье, инфекционных заболеваниях, всеобщем охвате услугами здравоохранения, первичной медико-санитарной помощи, некачественных и фальсифицированных медицинских изделиях, устойчивости к противомикробным препаратам и цифровом здравоохранении.