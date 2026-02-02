Описания сцен ритуального насилия содержатся в материалах по делу Эпштейна

ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. Показания одной из предполагаемых жертв скандально известного финансиста Джеффри Эпштейн содержат упоминания сцен ритуального насилия, выяснило РИА Новости, изучив новые документы, опубликованные минюстом США.
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.
«На яхте он (жертва — ред.) видел, как младенцев расчленяли, извлекали внутренности, и как некоторые люди ели фекалии из этих внутренностей», — говорится в переписке следователей.
Как следует из переписки, человек, давший эти показания, утверждал, что был жертвой некоего ритуального жертвоприношения, входе которого ему якобы порезали ступни восточной саблей, не оставив при этом шрамов.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. В конце июля 2019 года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере «в полубессознательном состоянии», после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.