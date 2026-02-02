Приставы арестовывают компании по иску к экс-депутату Вороновскому

КРАСНОДАР, 2 фев — РИА Новости. Судебные приставы в рамках иска Генпрокуратуры России к экс-депутату Госдумы Анатолию Вороновскому и другим ответчикам арестовывают порядка 20 аффилированных дорожно-строительных организаций Краснодарского края в качестве обеспечительной меры, следует из материалов в распоряжении РИА Новости.
Генпрокуратура РФ ранее подала антикоррупционный иск об обращении в доход государства активов Вороновского, Дорошенко и Карпенко. Всего в иске фигурируют 30 ответчиков и 19 третьих лиц. Как следует из документов, всего с 2016 года ответчики по иску получили не менее 2,8 миллиарда рублей коррупционным путем.
Арест коснулся региональных компаний, которые специализируются на строительстве и ремонте дорог. Например, организаций ООО «Анкар», ООО «КСК-Бетонстрой», ООО «Основа», ООО «Стройюгрегион» и ООО «Усть-Лабинский завод МЖБК», учредителем которых является депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Александр Карпенко, согласно сведениям из материалов в распоряжении РИА Новости.
Из исковых материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости, следует, что Генпрокуратура России просила обратить в доход государства доли в уставных капиталах организаций, а также их движимое и недвижимое имущество.
Из этих же данных РИА Новости ранее стало известно, что Карпенко, а также депутат Госдумы Андрей Дорошенко, пользуясь положением во власти Вороновского, получали незаконные преимущества путем заключения госконтрактов от имени разных региональных организаций на ремонт и строительство автодорог в Краснодарском крае.
Согласно материалам в распоряжении РИА Новости, Вороновский, вступив в январе 2016 года в должность министра транспорта Краснодарского края, решил получать незаконное вознаграждение от предприятий дорожного комплекса, привлекая для этого подконтрольных лиц, в том числе депутатов Дорошенко и Карпенко. Позднее, находясь на должности замгубернатора Краснодарского края, Вороновский также нарушал законодательный запрет на криминальное сращивание власти и бизнеса.
Став депутатом Госдумы, Вороновский продолжил использовать статус и продолжил оказывать влияние на управленческие решения органов региональной власти в области дорожной деятельности, подчеркивается в исковых материалах.
Госдума 2 декабря 2025 года на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий Вороновского на основании его заявления. В конце октября он был лишен неприкосновенности, после чего против него возбудили уголовное дело о получении особо крупной взятки. Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, Вороновский в 2019—2020 годах, когда был замгубернатора Краснодарского края, получил, по версии следствия, взятку в виде имущества и оказания услуг более чем на 25 миллионов рублей от директора Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления.