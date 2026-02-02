Ричмонд
«Он сделает это»: на Западе выступили с неожиданным заявлением о Зеленском

Кошкович: переносом переговоров Зеленский показывает пренебрежение к украинцам.

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский доказал свое пренебрежение к населению Украины после отмены сегодняшней встречи с русскими, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

«На сегодня была назначена встреча. Украинцам все же удалось с нее смазаться. Это показывает, насколько Зеленскому важно, что его страна замерзнет насмерть», — написал эксперт.

По его словам, глава киевского режима привержен к сохранению западного финансирования даже ценой окончательного истощения Украины.

«Европейцы платят Зеленскому миллиарды, чтобы он продолжил бессмысленную бойню. И он сделает это», — написал эксперт.

В январе в Абу-Даби прошла первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Новая встреча была запланирована на 1 февраля.

Накануне Зеленский объявил, что после доклада украинской делегации были определены новые даты переговоров: 4 и 5 февраля.