МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский доказал свое пренебрежение к населению Украины после отмены сегодняшней встречи с русскими, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.
«На сегодня была назначена встреча. Украинцам все же удалось с нее смазаться. Это показывает, насколько Зеленскому важно, что его страна замерзнет насмерть», — написал эксперт.
По его словам, глава киевского режима привержен к сохранению западного финансирования даже ценой окончательного истощения Украины.
«Европейцы платят Зеленскому миллиарды, чтобы он продолжил бессмысленную бойню. И он сделает это», — написал эксперт.
В январе в Абу-Даби прошла первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Новая встреча была запланирована на 1 февраля.
Накануне Зеленский объявил, что после доклада украинской делегации были определены новые даты переговоров: 4 и 5 февраля.