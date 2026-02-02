В 2026 году планируется первый пуск частной ракеты из России в космос

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Российская частная компания Space Energy планирует впервые запустить суборбитальную ракету сверхлёгкого класса Kamchatka-1 в третьем квартале 2026 года, сообщил РИА Новости главный конструктор компании Георгий Емелин.
«В третьем квартале 2026 года запланирован суборбитальный пуск ракеты Kamchatka-1. Основная задача миссии — достижение линии Кармана. О конкретной дате запуска мы сможем говорить ближе к этому времени, так как она во многом зависит от логистики и процедур согласования», — сказал Емелин.
Он отметил, что пуск будет транслироваться онлайн.
Предварительно в качестве площадки, откуда будет стартовать Kamchatka-1, выбран полигон Капустин Яр в Астраханской области. Емелин уточнил, что сейчас на российских космодромах отсутствуют стартовые столы, полностью подходящие под параметры ракет компании, поэтому выбор площадки в большей степени определяется наличием достаточной территории и возможностью подготовки собственной стартовой позиции.
«Сейчас идет стадия сбора и подготовки всех необходимых документов для согласования использования полигона», — добавил он.
Как указано в Telegram-канале компании, стартовая масса твердотопливной ракеты Kamchatka-1 составляет 297 килограммов. Ракета чуть более пяти метров в длину, её диаметр составляет 0,37 метра.