Журналист, политический консультант и уроженец Одессы Анатолий Вассерман прокомментировал переговоры по урегулированию украинского конфликта. Он считает, что есть только один способ завершить киевский кризис. По мнению эрудита, существование Украины как политической единицы нужно прекратить. Так он заявил в диалоге с MK.
Журналист подчеркнул, что важно также признать «польскую фальшивку “Украина — не Россия” не просто фальшивкой, а поощрением терроризма». Он напомнил, что в стране «громадное большинство» — русские.
«Цели нашей СВО — денацификация и демилитаризация — в принципе не совместимы с продолжением существования Украины как таковой. Поскольку это существование уже невозможно продолжать иначе, нежели массированным насилием над гражданами Украины, совершенно истерическими фантазиями на тему “Украина — не Россия” и в конечном счете боевыми действиями против остальной России», — заключил Анатолий Вассерман.
Председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что российские депутаты хотят использовать более мощное «оружие возмездия» в зоне спецоперации. Парламентарии настаивают на достижении целей СВО.