«Существование Украины необходимо заканчивать»: Вассерман высказался о лучшем исходе конфликта

Журналист, политический консультант и уроженец Одессы Анатолий Вассерман прокомментировал переговоры по урегулированию украинского конфликта. Он считает, что есть только один способ завершить киевский кризис. По мнению эрудита, существование Украины как политической единицы нужно прекратить. Так он заявил в диалоге с MK.