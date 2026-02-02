Ричмонд
Медведев напомнил Финляндии, что она была сателлитом Гитлера

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Финляндия, выступившая на стороне нацистской Германии во Второй мировой войне, получила прощение и возможность построить конструктивные отношения с СССР, однако сейчас Хельсинки это забывает. Такое мнение он выразил в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo.

Медведев отметил, что после войны Финляндия встала на путь развития дружеских связей с Москвой, а значительная часть её экономики, включая поставки продукции, существовала благодаря советскому рынку, что способствовало росту туризма и других отраслей. По его словам, нынешние власти Финляндии полностью перечеркнули это наследие.

«Когда Финляндия была разгромлена как гитлеровский сателлит — они почему-то забывают об этом, вот господин Стубб об этом всё время забывает. Они странные люди, я вам честно скажу. Для меня это просто удивительно. На самом деле мы ближайшие для Финляндии соседи», — отметил политик.

Ранее Медведев предложил заставить Украину возместить ущерб, который нанесли СССР украинские националисты в 1940—1950-е годы. Он отметил, что в середине прошлого века СССР понёс большие потери, борясь с бандеровцами на Западной Украине, которых активно поддерживали США и Великобритания.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

