РБК: в ЕР учредили совет по инновационному и технологическому развитию

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Совет по инновационному и технологическому развитию создали в партии «Единая Россия». Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу партии.
По данным издания, секретарем совета назначен сын зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева Илья. Уточняется, что он будет координировать работу совета, а также курировать его содержательную и смысловую повестку. Пост председателя займет гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.
Как уточняет газета, совет представит собой постоянный экспертно-координационный орган, который будет формировать и реализовывать инновационно-технологическую повестку партии. Также он будет дискуссионной площадкой для экспертов, представителей бизнеса, партий и властей. Работа совета будет направлена на ускорение технологического развития, внедрение отечественных инноваций в интересах граждан и экономики, а также на укрепление технологического суверенитета РФ.
По информации издания, одной из ближайших задач совета является разработка и реализация технологического блока «Народной программы», с которой «Единая Россия» пойдет на выборы в Госдуму. Кроме того, совет будет отвечать за подготовку и сопровождение других программных документов и инициатив партии в сфере науки, технологий и инноваций.