США могут разместить ядерное оружие в Гренландии, считает экс-аналитик ЦРУ

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. В конце января Трамп заявил в интервью каналу Fox Business, что США в рамках сделки по Гренландии смогут размещать на острове столько баз и оборудования, сколько захотят.