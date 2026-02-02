Ричмонд
США могут разместить ядерное оружие в Гренландии, считает экс-аналитик ЦРУ

РИА Новости: Джонсон заявил, что США могут разместить ЯО на базе в Гренландии.

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. США, если откроют в Гренландии новые военные базы, вполне могут разместить там ядерное оружие по примеру других своих военных объектов за рубежом, такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Да, конечно. В Англии у нас уже есть ядерное оружие. В чем тут разница?» — сказал собеседник агентства, комментируя соответствующую перспективу.

Он подчеркнул, что Дания и Гренландия фактически ни разу за десятилетия не пытались помешать какому-либо изменению военного присутствия США в Гренландии.

«Соединенные Штаты всегда могли делать то, что им нужно», — утверждает Джонсон.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. В конце января Трамп заявил в интервью каналу Fox Business, что США в рамках сделки по Гренландии смогут размещать на острове столько баз и оборудования, сколько захотят.

