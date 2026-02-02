Глава МИД Чехии объявил бойкот президенту

На фоне конфликта оппозиционные партии добились созыва внеочередного заседания палаты депутатов, запланированного на 3 февраля, где будет рассмотрен вопрос о вотуме недоверия правительству. Однако премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что попытка оппозиции вряд ли увенчается успехом, поскольку правящая коалиция располагает парламентским большинством. Параллельно в воскресенье по всей стране прошли массовые митинги в поддержку президента Павела — только в центре Праги, по данным организаторов, на улицы вышли до 90 тысяч человек, а петицию в его поддержку подписали более 600 тысяч граждан.