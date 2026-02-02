Глава МИД Чехии объявил бойкот президенту

Выступая в эфире Чешского телевидения, Мацинка заявил, что не видит смысла продолжать диалог с президентской администрацией после отказа главы государства утвердить на пост министра экологии почётного президента движения «Автомобилисты» Филипа Турека.
«Я думаю, ситуацию следует успокоить, поэтому мне не остаётся ничего иного… господина президента не только я лично, но и как министерство иностранных дел мы будем теперь просто игнорировать. Мне не за что перед ним извиняться. Самый разумный способ, как не обострять ситуацию — это игнорировать администрацию президента республики», — заявил глава МИД.
Как заявил сам президент Павел, в ночь на 26 января Мацинка передал ему через советника два сообщения с требованием утвердить Турека в должности. В них глава внешнеполитического ведомства обещал «спокойствие» в случае положительного решения и угрожал «сжечь мосты» в противном случае. Президент расценил подобные формулировки как попытку давления и сообщил о намерении передать материалы в правоохранительные органы.
На фоне конфликта оппозиционные партии добились созыва внеочередного заседания палаты депутатов, запланированного на 3 февраля, где будет рассмотрен вопрос о вотуме недоверия правительству. Однако премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что попытка оппозиции вряд ли увенчается успехом, поскольку правящая коалиция располагает парламентским большинством. Параллельно в воскресенье по всей стране прошли массовые митинги в поддержку президента Павела — только в центре Праги, по данным организаторов, на улицы вышли до 90 тысяч человек, а петицию в его поддержку подписали более 600 тысяч граждан.
