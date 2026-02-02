В переписке Эпштейна обсуждали Зеленского

ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. В переписке с участием скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна обсуждались выборы 2019 года на Украине и ставилась под сомнение способность Владимира Зеленского управлять страной, выяснило РИА Новости, изучив новые документы, опубликованные минюстом США.
Зеленский одержал победу на украинских президентских выборах 2019 года, обойдя во втором туре действующего на тот момент президента Петра Порошенко. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
«Россияне ненавидят Порошенко, так что это может быть полезно для содействия урегулированию конфликта. Но я понятия не имею, способен ли он (Зеленский — ред.) управлять страной», — говорится в одном из сообщений, чей автор на данные момент неизвестен.
И Зеленский, и Порошенко упоминаются и в других материалах дела, в основном в газетных статьях, но еще и в нескольких переписках.
В пятницу заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. В конце июля 2019 года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере «в полубессознательном состоянии», после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.