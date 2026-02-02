Ариана Гранде и Синтия Эриво стали лауреатами «Грэмми-2026»

ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. Американские певицы и актрисы Ариана Гранде и Синтия Эриво стали лауреатами премии «Грэмми-2026» в номинации «лучшее поп-исполнение дуэтом или группой» за исполнение песни Defying Gravity из мюзикла «Злая: Сказка о ведьме Запада», следует из трансляции церемонии.
В номинации также участвовали певец Бруно Марс и южнокорейская звезда Розэ с треком APT и артисты, записавшие саундтрек для фэнтези-мюзикла Sony Pictures Animation «Кейпоп-охотницы на демонов». Кроме того, в списке претендентов оказалась R&B композиция от певицы SZA и американского рэпера Кендрика Ламара.
Для Арианы Гранде это уже вторая статуэтка «Грэмми». Первую она завоевала в 2021 году за хит Rain On Me, записанный совместно с Леди Гагой. Для Синтии Эриво нынешняя победа тоже стала второй. Впервые ее отметили в 2017 году как актрису мюзикла «Цвет пурпурный».