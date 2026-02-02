Ричмонд
Жительница Северска рассказала, как украинская полиция охотилась за детьми

РИА Новости: в Северске украинские полицейские ломали двери, чтобы отнять детей.

ЛУГАНСК, 2 фев — РИА Новости. Представители украинской полиции и других организаций в присутствии иностранных журналистов выламывали двери, чтобы насильно вывезти детей из Северска, за который на тот момент шли бои в Донбассе, рассказала РИА Новости беженка из данного города.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости сообщал, что люди, называющие себя организацией «Белые ангелы» (по иным сведениям, подразделения полиции из бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов Украины), принудительно вывозят семьи с детьми, а если родители отказываются, детей забирают насильно. По данным фактам уже заведены уголовные дела.

«У нас соседка была — девочка девяти лет. Приехала к ним в дом полиция, также военная полиция, корреспонденты иностранные и такие (украинские — ред.). А они (соседи с ребенком — ред.) не хотели въезжать. Так двери выламывались, дети сильно перепугались», — рассказала женщина.

По словам жительницы Северска, детей, у которых не было родственников, насильно увозили в Днепропетровск. Она рассказала, что один раз удалось всей улицей отбить и спрятать одну из соседок с детьми.

«Один раз мы отбили реально семью, и дети убежали. У нас они жили потом, прятались — мама с тремя сыновьями. Они выскочили через окна в одних футболка в феврале», — пояснила собеседница агентства.

По ее совам, в итоге семью все-таки вывезли, когда мать ранило осколком.

«В итоге маму ранило, и они были вынуждены выехать во Львов. Ее вывезли в больницу, но она когда поправилась, через Львов, через Европу они выехали в Россию. И уже в Москве», — пояснила женщина.

