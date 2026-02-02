Трамп пошутил о Канаде, Гренландии и Венесуэле в составе США

На субботнем ужине американский лидер затронул тему территориальных приобретений. Он пояснил, что у него нет планов военного захвата Гренландии. Но он по-прежнему хочет её купить.
«У меня никогда не было намерения сделать Гренландию 51-м штатом. Я хочу сделать Канаду 51-м штатом. Гренландия будет 52-м штатом. Венесуэла может стать 53-м штатом», — сказал политик.
Обозреватели издания отметили, что слова президента прозвучали в шуточном ключе. Они не являются официальной внешнеполитической доктриной.
Ранее Трамп предупредил власти Канады о серьёзных последствиях торговой сделки с Китаем. Глава Белого дома заявил, что соглашение с Пекином может лишить Оттаву экономической и политической самостоятельности. Вашингтон не оставит такие шаги без ответа и примет жёсткие меры.
