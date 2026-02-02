Ричмонд
Трамп пошутил о Канаде, Гренландии и Венесуэле в составе США

Президент США Дональд Трамп в шутливой форме рассказал о расширении страны за счёт Канады, Гренландии и Венесуэлы. Об этом написала газета The Washington Post.

Источник: Life.ru

На субботнем ужине американский лидер затронул тему территориальных приобретений. Он пояснил, что у него нет планов военного захвата Гренландии. Но он по-прежнему хочет её купить.

«У меня никогда не было намерения сделать Гренландию 51-м штатом. Я хочу сделать Канаду 51-м штатом. Гренландия будет 52-м штатом. Венесуэла может стать 53-м штатом», — сказал политик.

Обозреватели издания отметили, что слова президента прозвучали в шуточном ключе. Они не являются официальной внешнеполитической доктриной.

Ранее Трамп предупредил власти Канады о серьёзных последствиях торговой сделки с Китаем. Глава Белого дома заявил, что соглашение с Пекином может лишить Оттаву экономической и политической самостоятельности. Вашингтон не оставит такие шаги без ответа и примет жёсткие меры.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
