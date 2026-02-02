На Украине введут ограничения для систем связи Starlink

Украинские власти приняли решение ввести ограничения для терминалов спутниковой системы связи Starlink. Так, в скором времени руководство страны внедрит их обязательную верификацию. С таким заявлением выступил глава Минобороны Украины Михаил Федоров в Telegram-канале.
Он пояснил, что в стране появится система, которая станет отслеживать авторизованные терминалы. Министр не назвал точных сроков вступления в силу соответствующих ограничений.
«Уже в ближайшие дни мы опубликуем инструкции для украинских пользователей по регистрации Starlink для верификации. Неверифицированные терминалы будут отключены», — проинформировал Михаил Федоров.
Глава Минобороны Украины также обратился к бизнесмену Илону Маску с просьбой помочь использовать Starlink на поле боя. Предприниматель отреагировал на слова министра одной репликой.