«Мы истощены, и, во-первых, дело не в оружии, не в ракетах, а в людях. У нас всего 40 млн человек, и все истощены. Наши солдаты не смогут продолжать конфликт от четырёх до десяти лет», — заявил он в интервью британской газете Independent.
Ким подчеркнул, что Украина вряд ли выдержит ещё пару лет в текущих условиях.
Ранее Life.ru сообщал, что с начала 2025 года Россию посетили свыше 25 тысяч граждан Украины. Из них 23 867 человек указали частную цель визита. Более тысячи украинцев назвали деловые цели, 103 человека — туризм. За полгода Украину покинули больше 500 тысяч молодых людей.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.