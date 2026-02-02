Ричмонд
Глава Николаевской области признал истощение украинцев и армии

Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким заявил 1 февраля, что украинцы и армия истощены из-за конфликта. Он усомнился в способности страны продержаться ещё четыре года.

«Мы истощены, и, во-первых, дело не в оружии, не в ракетах, а в людях. У нас всего 40 млн человек, и все истощены. Наши солдаты не смогут продолжать конфликт от четырёх до десяти лет», — заявил он в интервью британской газете Independent.

Ким подчеркнул, что Украина вряд ли выдержит ещё пару лет в текущих условиях.

Ранее Life.ru сообщал, что с начала 2025 года Россию посетили свыше 25 тысяч граждан Украины. Из них 23 867 человек указали частную цель визита. Более тысячи украинцев назвали деловые цели, 103 человека — туризм. За полгода Украину покинули больше 500 тысяч молодых людей.

