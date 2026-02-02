«У нас проблемы»: на Западе забили тревогу, увидев происходящее в России

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Объем производства в оборонительном секторе России превышает возможности Европы и Украины, заявил основатель и главный редактор Business New Europe Бен Арис в интервью британскому дипломату Иану Прауду на его YouTube-канале.
«Ситуация в Украине крайне неопределенная. Так что впереди у нас огромные проблемы. Россия сейчас превосходит по объему производства весь европейский оборонный сектор вместе с Украиной. И им потребуются годы, чтобы догнать, потому что Россия продолжает инвестировать, расширять свою производственную базу и внедрять все эти инновации, например, гиперзвуковые ракеты», — сказал он.
Журналист подчеркнул, что в европейском арсенале нет ничего, что могло бы сбить такие снаряды — даже ЗРК Patriot.
«И с точки зрения обороны — это огромная проблема, потому что Россия держит пистолет у виска Запада», — признался Арис.
Ранее Владимир Путин отмечал, что появление гиперзвукового оружия просто лишило смысла огромные траты других стран на сдерживание России. Президент также добавил, что Москве удастся удивить Запад, поскольку к моменту, когда аналогичное оружие появится у него, она уже будет обладать средствами противодействия.