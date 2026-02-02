Трехстороннюю встречу по Украине перенесли после визита Дмитриева в Майами: что произошло

По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, Зеленский может приехать в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что этот вопрос уже поднимался во время контактов главы государства с хозяином Белого дома Дональдом Трампом. Юрий Ушаков сообщил, что Россия не отказывается от встречи. Однако местом для переговоров с Зеленским предложена Москва.