Трехстороннюю встречу по Украине перенесли после визита Дмитриева в Майами: что произошло

Делегации от России, США и Украины должны были провести переговоры в Абу-Даби в минувшие выходные. Однако дату встречи перенесли. Саммит отложили после «неожиданной встречи» российской и американской делегаций, узнала газета The New York Times.
Как утверждает автор, сообщения о переносе переговоров поступили после визита спецпосланника президента России Кирилла Дмитриева в Майами. Он прибыл в США 31 января для встречи со специальным представителем американского лидера Стивом Уиткоффом. Новый саммит перенесли на неподтвержденный российской стороной срок.
«Второй раунд трехсторонних переговоров по прекращению конфликта на Украине был отложен на несколько дней после неожиданной встречи российских и американских переговорщиков во Флориде», — сказано в статье.
При этом официально причин переноса встречи не сообщалось. Власти РФ и США не выступали с заявлениями по этому вопросу.
Однако высказался нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, новая дата переговоров уже согласована. Зеленский заявил, что встречи пройдут 4 и 5 февраля. Местом проведения саммитов он назвал Абу-Даби.
По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, Зеленский может приехать в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что этот вопрос уже поднимался во время контактов главы государства с хозяином Белого дома Дональдом Трампом. Юрий Ушаков сообщил, что Россия не отказывается от встречи. Однако местом для переговоров с Зеленским предложена Москва.
Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, в Кремле позитивно оценивают ход прямых контактов по украинскому урегулированию. Работа экспертных групп будет продолжена. Дмитрий Песков уточнил, что урегулирование конфликта — длительный процесс. Представитель Кремля не стал делать громких заявлений. По словам пресс-секретаря Владимира Путина, на трехсторонних переговорах вряд ли царит дружественная атмосфера. Однако стороны стремятся к заключению мира. При этом, добавил Дмитрий Песков, встреча в ОАЭ стала только началом.