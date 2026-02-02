Мексика в ближайшее время направит на Кубу гуманитарную помощь

Президент Мексики отметила, что о запрете поставок нефти на Кубу было объявлено после ее разговора с президентом США Дональдом Трампом, однако эта тема с ним не обсуждалась. Теперь ее правительство «ищет решение по всем дипломатическим каналам», потому что речь идёт о «принципиально важной гуманитарной помощи».