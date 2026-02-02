Ричмонд
Мишустин и Турчин проведут заседание Совмина Союзного государства

Мишустин и Турчин проведут заседание Совета министров Союзного государства.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник проведет заседание Совета министров Союзного государства совместно с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным, сообщает пресс-служба российского кабмина.

«Второго февраля в Москве председатель правительства Российской Федерации, председатель Совета министров Союзного государства Михаил Мишустин совместно с премьер-министром Республики Белоруссия Александром Турчиным проведет заседание Совета министров Союзного государства», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на заседании планируется рассмотреть актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и углубления интеграции в Союзном государстве. Кроме того, приоритетное внимание будет уделено выполнению основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024−2026 годы, утвержденных Высшим государственным Советом Союзного государства 29 января 2024 года в Санкт-Петербурге.

