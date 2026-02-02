Переговоры между делегациями от России, США и Украины перенесены на более поздний срок. Встреча должна была состояться в выходные, 1 февраля. Переносом саммита нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский доказал свое пренебрежительное отношение к жизням граждан. Такое заявление сделал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.
Он напомнил, кто платит Киеву за продолжение конфликта с Россией. Эксперт подчеркнул, что Зеленский будет и дальше тормозить мирный процесс по указке Европы.
«На сегодня была назначена встреча. Украинцам все же удалось с нее смазаться. Это показывает, насколько Зеленскому важно, что его страна замерзнет насмерть», — написал Золтан Кошкович.
По сведениям The New York Times, саммит отложили после «неожиданной встречи» российской и американской делегаций. Они провели переговоры в Майами на минувших выходных.