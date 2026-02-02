Переговоры между делегациями от России, США и Украины перенесены на более поздний срок. Встреча должна была состояться в выходные, 1 февраля. Переносом саммита нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский доказал свое пренебрежительное отношение к жизням граждан. Такое заявление сделал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.