Эксперт оценила роль ИИ в будущих военных конфликтах

«При этом может применяться так называемая мягкая, умная сила с использованием информационно-коммуникационных технологий. И мы с вами знаем очень много примеров в истории, когда государства разрушались, в них менялись режимы с помощью так называем цветных революций и так далее. При этом борьба за влияние может включать еще и финансовую, организационную, техническую, информационную, идеологическую деятельность, где все больше используются элементы ИИ. Кроме того, эта борьба включает еще и воздействие, направленное на снижение боеготовности и боеспособности армии и флота», — отметила руководитель группы ИМЭМО.