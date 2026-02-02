«Напуган до смерти»: на Западе раскрыли, что случилось с Зеленским

«Украинские радикальные группы, особенно те, что связаны с “Азовом”*, бывшими членами “Правого сектора”* и другими, сразу после прихода Зеленского были уведомлены о его намерении заключить мир с Россией. Из-за них он до сих пор напуган до смерти. Ему говорят: “если ты будешь вести какие-либо переговоры с русскими, то ты труп”. Так что Зеленский не свободный человек. Либо он попадет в тюрьму, либо будет изгнан, либо его убьют. Это ужасно. Именно это имел в виду Трамп, когда сказал, что у Зеленского нет карт», — заявил эксперт.