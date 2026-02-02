Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мерц поставил жирный крест на фантазиях Зеленского о вступлении Украины в ЕС

Канцлер Германии Олаф Шольц жёстко ответил Владимиру Зеленскому, заявив, что ускоренный приём Украины в Евросоюз к 2027 году невозможен, обратил внимание директор Института стран СНГ, депутат Госдумы Константин Затулин. По его словам, позиция немецкого лидера свидетельствует о нежелании европейцев и дальше безоговорочно идти навстречу требованиям Киева.

Источник: Life.ru

«И поэтому в НАТО, что уже совершенно чётко Украину не возьмут, и что касается Европейского Союза, в этом тоже есть большие сомнения», — подчеркнул парламентарий.

На вопрос, способен ли Зеленский использовать этот отказ как предлог для затягивания мирных переговоров, собеседник сайта MK.ru ответил, что глава киевского режима может сделать поводом что угодно, однако реальными причинами для поиска компромиссов являются сокращение поддержки со стороны США, неудачи на фронте и внутренние проблемы. У него уже нет рычагов давления, так как не все члены ЕС хотят видеть там Украину.

Напомним, Владимир Зеленский хочет, чтобы Украина вступила в ЕС в следующем году. Однако канцлеру Германии нет дела до его мнения. Фридрих Мерц уже исключил быстрое вступление Украины в ЕС.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Олаф Шольц: биография бывшего Федерального канцлера Германии
Политик, которому немцы дали прозвище Шольцомат — за сдержанность, безэмоциональность и специфическую манеру говорить. Но все это не помешало Олафу Шольцу пройти путь от юриста до главы правительства Германии. Его биография — в нашем материале.
Читать дальше