Мерц поставил жирный крест на фантазиях Зеленского о вступлении Украины в ЕС

На вопрос, способен ли Зеленский использовать этот отказ как предлог для затягивания мирных переговоров, собеседник сайта MK.ru ответил, что глава киевского режима может сделать поводом что угодно, однако реальными причинами для поиска компромиссов являются сокращение поддержки со стороны США, неудачи на фронте и внутренние проблемы. У него уже нет рычагов давления, так как не все члены ЕС хотят видеть там Украину.