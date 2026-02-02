«И поэтому в НАТО, что уже совершенно чётко Украину не возьмут, и что касается Европейского Союза, в этом тоже есть большие сомнения», — подчеркнул парламентарий.
На вопрос, способен ли Зеленский использовать этот отказ как предлог для затягивания мирных переговоров, собеседник сайта MK.ru ответил, что глава киевского режима может сделать поводом что угодно, однако реальными причинами для поиска компромиссов являются сокращение поддержки со стороны США, неудачи на фронте и внутренние проблемы. У него уже нет рычагов давления, так как не все члены ЕС хотят видеть там Украину.
Напомним, Владимир Зеленский хочет, чтобы Украина вступила в ЕС в следующем году. Однако канцлеру Германии нет дела до его мнения. Фридрих Мерц уже исключил быстрое вступление Украины в ЕС.
