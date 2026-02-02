Новая стратегия США признает влияние Китая, считает эксперт

«Подобно стратегии национальной безопасности от декабря 2025 года, национальная стратегия обороны военного министерства переориентирует внешнюю политику США, исходя из признания того, что Китай бросает вызов Соединённым Штатам не только в Индо-Тихоокеанском регионе, но и в Западном полушарии», — сказала Ларус.