В Египте за четыре дня лечения россиянки запросили 11 тысяч долларов

КАЗАНЬ, 2 фев — РИА Новости. Клиника в Шарм-эш-Шейхе запросила с родственников учителя из Татарстана Ольги Гардихановой, которая впала в кому в Египте из-за инсульта в начале января, более 11 тысяч долларов за четыре с небольшим дня пребывания после окончания страховки, рассказал РИА Новости сын женщины Руслан Гардиханов.
В пятницу минздрав Татарстана сообщил, что женщина была доставлена из Египта в Республиканскую клиническую больницу (РКБ) в Казани и находится в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии.
«В больнице в Шарм-эш-Шейхе за четверо с половиной суток пребывания после того, как закончилась страховка, нам выставили счет на 11,5 тысяч долларов. Дальше ждать у нас времени не было. Мы бы потом просто финансово маму не смогли бы забрать», — рассказал Гардиханов.
По словам молодого человека, в центре медицины катастроф, который обычно занимается эвакуацией российских граждан в подобных случаях, к сожалению, не смогли точно сказать, когда возможна транспортировка: возможно, пришлось бы ждать еще неделю или две, а денег на дальнейшее пребывание в египетской клинике у семьи не было. По его словам, поэтому родные женщины решили транспортировать ее в Казань самостоятельно.
Ранее Руслан Гардиханов рассказывал РИА Новости, что его мать впала в кому из-за инсульта, произошедшего сразу по прилете в Шарм-эш-Шейх 4 января. В аэропорту женщина почувствовала себя плохо, у нее сильно болела голова, была одышка, через какое-то время остановилось сердце. Врачи приехали быстро, начали оказывать помощь, реанимировали. После томографии в больнице врачи сообщили, что произошел инсульт, обширное кровоизлияние.
По его словам, все это время женщина находилась в коме в реанимации международной больницы Шарм-эш-Шейха. Египетские медики провели 12 января операцию, которая длилась более девяти часов: удалили часть гематомы, поставили дренаж, чтобы снизить внутричерепное давление.