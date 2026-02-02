«Условия сегодня непростые»: Вучич анонсировал удар по Ирану и другие «крупные события»

Американские власти неоднократно хлестко высказывались в адрес руководства Ирана. Глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил Тегерану военными действиями в случае неготовности заключить сделку на условиях Вашингтона. По словам президента Сербии Александра Вучича, США нанесут удар по Ирану уже в ближайшие двое суток. Так он заявил в эфире телеканала Pink 1 февраля.
Сербский лидер назвал нынешнюю международную обстановку «непростой». Он также обратил внимание на попытку отвести внимание общественности от конфликта Вашингтона и Тегерана. Президент Сербии напомнил об опубликованных Минюстом США документах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Он считает, что СМИ намеренно поднимают шум вокруг этой истории.
«Я ожидаю в ближайшие 48 часов удар по Ирану и некоторых других крупных событий. Условия сегодня непростые», — анонсировал Александр Вучич.
Президент Сербии также заявил, что убежден в приверженности своего государства сохранению мира. По словам Александра Вучича, такой настрой сейчас имеет «решающее значение».
Как сообщил сербский лидер, неназванные лица предлагали ему закрыть российские СМИ в республике в обмен на сближение с Евросоюзом. Запад намерен разрушить связь Белграда с Москвой. По утверждению президента Сербии, Еврокомиссия планирует «предложить открытие кластера номер три переговорной платформы». Александр Вучич пояснил, что просто поблагодарил собеседника за совет.
Президент Сербии, предупреждая об ударе по Ирану, ничем не подкрепил свое заявление. Как пишет портал Axios, ссылаясь на источники, в Турции уже до конца недели могут пройти переговоры между Вашингтоном и Тегераном. Автор сообщает, что Вашингтон открыт для диалога. Американская администрация по нескольким каналам дала Ирану понять, что готова обсуждать сделку. Посредниками в диалоге между Вашингтоном и Тегераном выступают Турция, Египет и Катар.
В ответ на заявления Дональда Трампа верховный лидер Ирана Али Хаменеи сообщил, что агрессия США не ограничится войной между двумя странами. Он считает, что это будет региональный конфликт.