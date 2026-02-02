«Условия сегодня непростые»: Вучич анонсировал удар по Ирану и другие «крупные события»

Президент Сербии, предупреждая об ударе по Ирану, ничем не подкрепил свое заявление. Как пишет портал Axios, ссылаясь на источники, в Турции уже до конца недели могут пройти переговоры между Вашингтоном и Тегераном. Автор сообщает, что Вашингтон открыт для диалога. Американская администрация по нескольким каналам дала Ирану понять, что готова обсуждать сделку. Посредниками в диалоге между Вашингтоном и Тегераном выступают Турция, Египет и Катар.