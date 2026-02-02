Ричмонд
Hyundai Motor не стала выкупать свой бывший завода в России

РИА Новости: Hyundai Motor не стала выкупать свой бывший завод в Петербурге.

Источник: © РИА Новости

СЕУЛ, 2 фев — РИА Новости. Hyundai Motor не воспользовалась возможностью на обратный выкуп своего бывшего завода в России, заявили РИА Новости в компании.

«Компания Hyundai Motor не воспользовалась возможностью обратного выкупа своего бывшего завода в России», — заявили в компании РИА Новости.

«Компания Hyundai Motor продолжает предоставлять гарантийный ремонт и услуги по обслуживанию клиентов для ранее проданных автомобилей и по-прежнему намерена оказывать эти услуги в будущем», — заявили в компании.

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor в конце 2023 года сообщил о решении продать автомобильный завод в Санкт-Петербурге российскому ООО «Арт-Финанс», материнской компании ООО «АГР». Сделка была закрыта в начале 2024 года, при этом Hyundai заявляла о сохранении за собой возможности выкупа завода в течение двух лет после продажи. Российским юрлицом Hyundai является ООО «Хендэ Мотор СНГ».