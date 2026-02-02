Axios: США сообщили Ирану о готовности обсудить сделку

Администрация президента США Дональда Трампа «по различным каналам» дала понять Ирану, что Вашингтон готов ко встрече по обсуждению условий сделки, сообщил портал Axios со ссылкой на источник из числа американских должностных лиц.
По данным журналистов, сейчас проводится работа по организации переговоров специального посланника Белого дома Стивена Уиткоффа и представителей Ирана. Встреча может пройти в Анкаре. Этим вопросом занимаются власти Турции, Египта и Катара.
«Дело продвигается. Мы делаем всё, что в наших силах», — сказал в беседе с порталом чиновник одной из указанных стран.
Турция, Египет и Катар, как уточняется в статье, надеются, что консультации позволят не допустить войну на Ближнем Востоке. Предполагается, что встреча в Анкаре может состояться в течение недели. Один из американских чиновников подтвердил это.
Напомним, 26 января Трамп заявил, что в сторону Ирана направилась «огромная армада». Речь идёт о группе военных кораблей США под командованием авианосца USS Abraham Lincoln. Американский лидер выразил надежду, что Иран проявит готовность к проведению переговоров с целью заключения сделки, которая будет предусматривать полный отказ республики от ядерного оружия.
1 февраля глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предположил, что Трамп ограничится демонстрацией силы, а затем предложит Тегерану политическую сделку по аналогии с Венесуэлой.