Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия и США могут начать переговоры по разоружению, заявил глава НПО

Глава НПО Кимбалл: Россия и США могут начать новые переговоры о разоружении.

ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. Россия и США могут начать новые переговоры о ядерном разоружении даже после истечения срока действия российского-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл.

Срок действия договора СНВ-3 истекает 5 февраля.

«Даже после окончания этого договора лидерам двух стран не поздно поставить мир на более безопасный путь, предприняв разумные шаги для снижения ядерной угрозы и начав серьезные и последовательные переговоры по ядерному разоружению», — сказал Кимбалл.

Он подчеркнул необходимость пригласить за стол переговоров и другие стороны, выделив при этом Китай, Великобританию и Францию.

Президент РФ Владимир Путин ранее объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше