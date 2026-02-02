Ричмонд
В ДНР рассказали, как ВСУ уничтожают своих раненых солдат

РИА Новости: ВСУ уничтожают раненых солдат, чтобы они не попали в плен.

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. ВСУ уничтожают своих раненых солдат, чтобы они не попали в плен, рассказал РИА Новости советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Часто бывают случаи сбросов ВОГов (выстрел осколочный гранатометный, используется как основной боеприпас для сброса с БПЛА — ред.) на своих раненых, чтобы они не попали в плен», — сказал собеседник агентства.

Украинские пленные неоднократно рассказывали РИА Новости, как дроны ВСУ целенаправленно пытались уничтожить сдавшихся в плен во время эвакуации.

