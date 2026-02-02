Аудитория Долиной существенно выросла за последний месяц

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Аудитория народной артистки РФ Ларисы Долиной выросла более чем в 2,5 раза за последний месяц и достигла отметки свыше 1,5 миллиона слушателей на площадке «Яндекс. Музыка», сообщил РИА Новости представитель певицы Сергей Пудовкин.
«Аудитория Ларисы Долиной на всех цифровых площадках — особенный рост наблюдается на “Яндекс. Музыке”, — выросла более чем 2,5 раза за последний месяц. Приток новой аудитории — это очень приятно», — сказал он.
Пудовкин также поблагодарил слушателей, особенно представителей молодого поколения, за высокий интерес к творчеству Долиной, в частности — к премьерам певицы.
«Песню “Последнее прощай” слушало более 1,5 тысячи человек одновременно. Это был пиковый результат», — отметил представитель артистки.
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Ключи были переданы адвокату Лурье 19 января.