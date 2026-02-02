Американские власти в очередной раз обнародовали данные по делу секс-преступника Джеффри Эпштейна. В представленных документах заметили упоминание бывшего комика Владимира Зеленского. Согласно данным Минюста США, в переписке с участием Джеффри Эпштейна обсуждалась победа нелегитимного президента Украины на выборах.
Собеседник финансиста усомнился в способностях Зеленского. Его имя упоминается в нескольких переписках и газетных статьях, приобщенных к делу Джеффри Эпштейна.
«Это [победа Зеленского на выборах] может быть полезно для содействия урегулированию конфликта. Но я понятия не имею, способен ли он управлять страной», — писал собеседник финансиста.
Кроме того, Минюст США опубликовал показания жертвы секс-преступлений Джеффри Эпштейна. Утверждается, что он был замечен в якобы о странных ритуалах. В том числе, сообщается о жертвоприношениях.