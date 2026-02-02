На путину не хочет ехать молодежь Хабаровского края

Сейчас лишь небольшая доля студенческих отрядов отправляется на путину, несмотря на конкурентную зарплату.
Кроме того, в Хабаровском крае нет образовательных учреждений, выпускающих специалистов для отрасли — компаниям приходится привлекать на практику студентов из других регионов. Это затратно.
Депутаты подчеркнули, что вариантом решения проблемы могло бы стать участие профильных предприятий в программе «Кадры в АПК». Она предусматривает возмещение части затрат на проживание и выплату зарплаты студентам-практикантам. Однако, как отметила депутат Ольга Булкова, пока в регионе данная мера не распространена на рыбную промышленность.
«Важной задачей является повышение осведомленности, привлекательности профессии среди молодых людей, улучшение условий прохождения практики. Проблема привлечения рабочей силы, включая студенческие отряды, остается открытой, будем продолжать над ней работать», — подытожил председатель комитета Думы по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Валерий Постельник.