Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Наемники из Аргентины планируют присоединиться к подразделению ВСУ

РИА Новости: группа боевиков из Аргентины планирует присоединиться к ВСУ.

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Группа боевиков из Аргентины планирует присоединиться к подразделению ВСУ «Специальная латинская бригада» (СЛБ), выяснило РИА Новости.

Перуанский вербовщик СЛБ в ходе прямой трансляции в одной из соцсетей вышел на связь с боевиком, координирующим формирование группы аргентинцев для присоединения к бригаде, и сообщил, что ведется оформление необходимых документов. Также было сказано, что координатор и члены группы аргентинцев проживают не в столице страны, в связи с чем вербовщик пообещал взять на себя вопросы организации пребывания наемников в Буэнос-Айресе до момента вылета на Украину.

В сентябре наемники СЛБ после публикации материала РИА Новости об этом подразделении оправдывались в соцсетях, пытаясь ввести аудиторию в заблуждение о своем статусе юридическими уловками киевского режима, и лишь подтвердили факт участия в боевых действиях на Украине.

Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как «пушечное мясо», становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.