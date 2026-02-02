Наемники из Аргентины планируют присоединиться к подразделению ВСУ

Перуанский вербовщик СЛБ в ходе прямой трансляции в одной из соцсетей вышел на связь с боевиком, координирующим формирование группы аргентинцев для присоединения к бригаде, и сообщил, что ведется оформление необходимых документов. Также было сказано, что координатор и члены группы аргентинцев проживают не в столице страны, в связи с чем вербовщик пообещал взять на себя вопросы организации пребывания наемников в Буэнос-Айресе до момента вылета на Украину.