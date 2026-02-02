МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Группа боевиков из Аргентины планирует присоединиться к подразделению ВСУ «Специальная латинская бригада» (СЛБ), выяснило РИА Новости.
Перуанский вербовщик СЛБ в ходе прямой трансляции в одной из соцсетей вышел на связь с боевиком, координирующим формирование группы аргентинцев для присоединения к бригаде, и сообщил, что ведется оформление необходимых документов. Также было сказано, что координатор и члены группы аргентинцев проживают не в столице страны, в связи с чем вербовщик пообещал взять на себя вопросы организации пребывания наемников в Буэнос-Айресе до момента вылета на Украину.
В сентябре наемники СЛБ после публикации материала РИА Новости об этом подразделении оправдывались в соцсетях, пытаясь ввести аудиторию в заблуждение о своем статусе юридическими уловками киевского режима, и лишь подтвердили факт участия в боевых действиях на Украине.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как «пушечное мясо», становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.