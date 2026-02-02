Ричмонд
США обошли Японию по выплавке стали, заявил Трамп

Трамп похвастался, что США в 2025 году произвели больше стали, чем Япония.

ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп похвастался тем, что Америка произвела больше стали в 2025 году, чем Япония — один из мировых лидеров в этой отрасли.

«Только что объявили, что Соединенные Штаты Америки произвели в прошлом, 2025 году, больше стали, чем великая страна Япония — крупный производитель стали. Спасибо, президент Трамп!» — написал он в соцсети Truth Social.

Согласно данным Всемирной ассоциации стали (WSA), в прошлом году США заняли третье место по производству стали, выработав 82 тонны. Лидирующие позиции по-прежнему занимают Китай, который произвел около 960 тонн стали, и Индия, выпустившая примерно 164 тонны.

В 2024 году в тройку лидеров входили Китай, Индия и Япония, а США занимали четвертое место. В тот год разница между объемами производства в Америке и Японии составляла 7,5 тонны. Однако в 2025 году Япония уступила место Штатам с разрывом всего в 1,3 тонны.

