США обошли Японию по выплавке стали, заявил Трамп

В 2024 году в тройку лидеров входили Китай, Индия и Япония, а США занимали четвертое место. В тот год разница между объемами производства в Америке и Японии составляла 7,5 тонны. Однако в 2025 году Япония уступила место Штатам с разрывом всего в 1,3 тонны.