США обошли Японию по выплавке стали, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп похвастался тем, что Америка произвела больше стали в 2025 году, чем Япония — один из мировых лидеров в этой отрасли.
«Только что объявили, что Соединенные Штаты Америки произвели в прошлом, 2025 году, больше стали, чем великая страна Япония — крупный производитель стали. Спасибо, президент Трамп!» — написал он в соцсети Truth Social.
Согласно данным Всемирной ассоциации стали (WSA), в прошлом году США заняли третье место по производству стали, выработав 82 тонны. Лидирующие позиции по-прежнему занимают Китай, который произвел около 960 тонн стали, и Индия, выпустившая примерно 164 тонны.
В 2024 году в тройку лидеров входили Китай, Индия и Япония, а США занимали четвертое место. В тот год разница между объемами производства в Америке и Японии составляла 7,5 тонны. Однако в 2025 году Япония уступила место Штатам с разрывом всего в 1,3 тонны.