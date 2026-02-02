Словакия не планирует разрывать соглашение с Россией по ядерному топливу

«Действующий контракт на поставку ядерного топлива — результат долгосрочных технических решений и договоренностей в сфере безопасности, и его внезапное прекращение могло бы поставить под угрозу стабильность производства электроэнергии. Поэтому Словакия действует прагматично — параллельно работает над диверсификацией поставщиков ядерного топлива, но при этом обеспечивает безопасную и бесперебойную работу атомных электростанций. Решения в этой сфере должны основываться на профессиональных, а не идеологических критериях», — сказал Гашпар.