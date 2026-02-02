Словакия не планирует разрывать соглашение с Россией по ядерному топливу

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Словакия не планирует разрывать соглашение с Россией на поставки ядерного топлива для АЭС, заявил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.
В январе представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен сообщила, что ЕК готовит проект запрета на импорт продукции ядерной промышленности из России в Евросоюз. Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев позднее заявлял, что возможный запрет на закупки российского ядерного топлива поставил бы под угрозу ядерную безопасность Европы.
Вице-премьер Словакии, комментируя газете «Известия» намерения ЕК, заявил, что страна не планирует внезапно разрывать соглашение с Россией на поставки топлива для АЭС.
«Действующий контракт на поставку ядерного топлива — результат долгосрочных технических решений и договоренностей в сфере безопасности, и его внезапное прекращение могло бы поставить под угрозу стабильность производства электроэнергии. Поэтому Словакия действует прагматично — параллельно работает над диверсификацией поставщиков ядерного топлива, но при этом обеспечивает безопасную и бесперебойную работу атомных электростанций. Решения в этой сфере должны основываться на профессиональных, а не идеологических критериях», — сказал Гашпар.
В январе словацкий премьер-министр Роберт Фицо сообщал, что его страна подписала с США соглашение о сотрудничестве в атомной энергетике, которое в будущем может сделать возможным строительство американской компанией Westinghouse нового энергоблока на территории действующей в республике АЭС в поселке Ясловске-Богунице.
В Словакии действуют две атомные станции — «Богунице» (на западе республики) и «Моховце» (в центральной части республики), созданные при участии советских и российских специалистов.