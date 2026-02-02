Ранее Навроцкий признал факт освобождения нацистского концлагеря «Аушвиц-Биркенау» в Освенциме советскими солдатами, но при этом заявил, что за стенами концлагеря узников не ждала свобода. Он повторил давно муссируемый польскими властями посыл об ответственности Советского Союза за начало Второй мировой войны, которое в итоге привело к трагедии Холокоста. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Навроцкого об СССР, отметил, что у членов польского руководства своя трактовка истории, и для России это не секрет.