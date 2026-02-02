Правящая партия Японии перед выборами сместила акцент с санкций против РФ

ТОКИО, 2 февраля. /ТАСС/. Слова о необходимости санкций против России и оказания помощи Украине не фигурируют в основном документе, содержащем предвыборные обещания правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) во главе с премьер-министром Санаэ Такаити перед досрочными выборами в ключевую нижнюю палату парламента. В аналогичном документе перед выборами в 2024 году эта формулировка использовалась, следует из текстов документов.
Однако, как обратил внимание корреспондент ТАСС, эта позиция, которую неоднократно высказывали официальные лица в Токио, содержится в другом документе, описывающем политические подходы партии на 165 страницах. Так, пункт, касающийся санкционного давления на Москву, остался неизменным. Практически без изменений осталось и положение об оказании помощи Украине.
Вместе с тем, в отличие от предвыборных обещаний 2024 года, на этот раз в основном документе Россия упоминается лишь в контексте повышения оборонного потенциала Японии. Так, ЛДП обещает «противостоять стоящим угрозам и решительно защищать жизни и имущество граждан, территорию, [территориальные] воды и воздушное пространство» Японии в условиях, «когда геополитическая напряженность становится нормой». В качестве примера такой напряженности приводятся усиление военной мощи Китая, ракетно-ядерная программа КНДР и ситуация на Украине.
Токио с 2022 года принял несколько пакетов санкций против России, что привело к существенному свертыванию двусторонних экономических отношений. В ответ РФ прекратила консультации с Японией по вопросу о мирном договоре. Москва также вышла из переговоров о налаживании совместной хозяйственной деятельности на юге Курил, поездки их бывших японских жителей туда прекратились.