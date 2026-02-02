Правящая партия Японии перед выборами сместила акцент с санкций против РФ

Вместе с тем, в отличие от предвыборных обещаний 2024 года, на этот раз в основном документе Россия упоминается лишь в контексте повышения оборонного потенциала Японии. Так, ЛДП обещает «противостоять стоящим угрозам и решительно защищать жизни и имущество граждан, территорию, [территориальные] воды и воздушное пространство» Японии в условиях, «когда геополитическая напряженность становится нормой». В качестве примера такой напряженности приводятся усиление военной мощи Китая, ракетно-ядерная программа КНДР и ситуация на Украине.