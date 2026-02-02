Развязывание войн против России дважды в истории приводило к распаду объединенной Европы, заявил бывший советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
Он отметил, что одним из таких конфликтов стала Отечественная война 1812 года, в рамках которой Российская империя боролась с Наполеоном Бонапартом. Кроме того, Макгрегор упомянул нападение на СССР нацистской Германии, которая подчинила множество европейских стран.
После, по словам полковника, государства Европы согласились на зависимость от Соединённых Штатов, которые пользовались разладом в регионе.
«Европейцы были готовы сотрудничать и подчиняться США, потому что их приводила в ужас сама мысль, что им придется подчиняться другому европейцу. Эти мелкие склоки и ненависть были своего рода оправданием того, что США делали то, что хотели, а не то, что было в их интересах», — сказал эксперт в видеоблоге другого отставного американского военного Дэниела Девиса.
Бывший советник Пентагона убеждён, что ситуация для Европы безнадёжна. Он выразил мнение, что ситуация не изменится, пока у власти в европейских странах будут глобалисты.
Напомним, 1 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что современные европейские политики утратили историческую память. Говоря об этом, он упомянул о литературном образе манкуртов.