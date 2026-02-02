МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Требования Владимира Зеленского признать от России его легитимность и не считать просроченным президентом свидетельствуют о крайней степени отчаяния киевского режима, пишет немецкая газета Junge Welt.
«Зеленский требует от России, прежде чем будут достигнуты какие-либо соглашения, отозвать свою юридическую позицию о том, что срок его полномочий истек в 2024 году и что он, следовательно, является “просроченным президентом”, с которым не о чем вести переговоры», — указывается в материале.
По словам автора статьи, подобные действия главы киевского режима направлены на предотвращение договоренностей с Москвой любой ценой. Так, Зеленский в сложившейся ситуации оказывается главным препятствием для мирного урегулирования, всячески цепляясь за сохранение собственной власти.
«Этим Зеленский, во-первых, сводит переговоры с Россией к бессмысленному обмену мнениями, и, во-вторых, явно игнорирует правительство США, которое инициировало эти переговоры и от которого он постоянно требует более надежных гарантий безопасности. Зеленский перегнул палку почти гротескным образом. Это демонстрирует его отчаяние. Похоже, что его главная цель сейчас — сохранить свою личную власть», — отмечает он.
Накануне Зеленский предпринял попытку отложить переговоры с Россией на несколько дней. Изначально первая двусторонняя встреча представителей Москвы и Киева в Абу-Даби была запланирована на 1 февраля. Тем не менее после доклада украинской делегации в Киеве заявили о новых датах переговоров: 4 и 5 февраля.